A che ora inizia l’Eredità: il nuovo orario a causa dei Mondiali Qatar 2022

A che ora inizia l’Eredità? Il quiz di Flavio Insinna su Rai 1 anticipa la sua messa in onda a partire da lunedì 21 novembre 2022 a causa delle partite dei Mondiali di Qatar 2022. La Rai ha cambiato fortemente il proprio palinsesto per lasciare spazio ai Mondiali, di cui detiene i diritti per trasmettere in diretta ed esclusiva tutte le 64 partite. In particolare su Rai 1 andranno in onda tutte le partite serali, con calcio d’inizio alle ore 20. Sulla rete ammiraglia quindi cambierà molto il palinsesto del pomeriggio e della sera. Vediamo insieme nel dettaglio.

Come cambia il palinsesto di Rai 1

La vita in diretta sarà regolarmente in onda dalle 17.05 ma durerà meno, e lascerà spazio all’Eredità a partire dalle 18.10. L’orario d’inizio de L’Eredità in questo mese dei Mondiali in Qatar 2022 è dunque le 18.10. Il quiz di Flavio Insinna andrà in onda in una versione inedita e ridotta, con solo 5 concorrenti invece di 7. Il gioco durerà in tutto 70 minuti. Alle 19.20, altro orario inedito, spazio al Tg1 della sera, che dunque anticipa rispetto al tradizionale appuntamento delle 20. Dalle 19.45 spazio al prepartita del match che inizia alle 20. Subito dopo il programma Il circolo dei Mondiali, condotto dalla direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano. Infine la breve pillola della Bobo Tv. Salta fino all’8 dicembre l’appuntamento con I soliti ignoti di Amadeus. Tutto tornerà alla normalità una volta finiti i Mondiali.

Stadi

Abbiamo visto a che ora inizia L’Eredità, ma dove si giocano (stadi) le partite dei Mondiali Qatar 2022 (qui sopra squadre e gironi)? In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar (le cui partite andranno in onda sulla Rai): Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Al Bayt (Al Khor), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen). I biglietti sono stati distribuiti in due tranche a inizio anno, ma la FIFA ha promesso una fase di vendita last minute, anche se i dettagli devono ancora essere comunicati.