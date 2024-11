L’eredità 2024 2025: tutte le novità della stagione condotta da Marco Liorni. Conduttore, professoresse, giochi, novità, concorrenti, campione, quante puntate, anticipazioni, streaming, Rai 1

Questo pomeriggio, 3 novembre 2024, su Rai 1 va in onda la nuova edizione de L’eredità, lo storico game di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Finita la stagione di Reazione a catena, l’Eredità torna con diverse novità, a cominciare dai giochi e da due nuove professoresse. Dopo una stagione che ha registrato per share la sua migliore performance degli ultimi 14 anni, il game show più longevo della televisione italiana – prodotto in collaborazione con Banijay Italia – festeggerà 23 anni. Ecco tutte le anticipazioni.

Novità, giochi, conduttore

Anche in questa edizione non mancheranno le novità tra i giochi e ci sarà l’arrivo di due nuove professoresse. Con oltre 5.200 puntate trasmesse, “L’Eredità” si conferma essere uno dei programmi più amati dai telespettatori, in grado di riunire tutta la famiglia davanti alla tv per misurarsi con le domande della gara in attesa della Ghigliottina, il momento in cui il campione di puntata cerca di vincere il montepremi conquistato fino al gioco finale. Alla conduzione confermato Marco Liorni.

L’eredità 2024 2025: chi sono le professoresse

Ma chi sono le due nuove professoresse? Ne ha parlato Marco Liorni al settimanale Di più Tv: “Una si chiama Greta ed è una ballerina che ha già partecipato a diversi programmi in tv, l’altra si chiama Linda, ed è un’attrice e conduttrice radiofonica: sono tutte e due bellissime e, soprattutto, vi stupiranno con il loro talento e la loro personalità in questa nuova edizione di L’Eredità”. Greta viene da Treviso e ha fatto parte del corpo di ballo di Tale e quale show di Carlo Conti, e di Ciao Darwin di Paolo Bonolis, e ha partecipato, come concorrente, all’ultima edizione del reality L’Isola dei Famosi; invece, Linda Pani è veneziana, è una delle conduttrici di Radio 105 e ha recitato nella fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e nel nuovo film di Giulio Base, Albatross, si legge ancora sul settimanale.

Streaming e tv

Dove vedere L’Eredità 2024 2025 in diretta tv e in streaming? Basterà sintonizzarsi su Rai 1 dal 3 novembre, alle ore 18:45. Appuntamento tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Anche in streaming su Rai Play.