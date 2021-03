Leonardo: la trama della prossima puntata (terza), le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1? Come accaduto nelle prime due serate, previsti due episodi. Dopo la morte della moglie di Ludovico Sforza, Leonardo riceverà una nuova commissione per un affresco dell’Ultima Cena a Santa Maria Delle Grazie. Tuttavia, da Vinci farà molta fatica a gestire al meglio il dissidio e quel tormento interiore che ormai non gli lascia scampo da un po’ di tempo. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e dopo aver sperimentato una nuova tecnica, Leonardo si ritroverà a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Leonardo, dopo il ritorno a Firenze, in seguito agli anni milanesi, il genio si ritroverà a fare i conti con delle nuove opportunità che gli verranno offerte ma al tempo stesso sentirà di non avere la motivazione giusta per accoglierle. Questo fino a quando non gli verrà chiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini, che diventerà la Gioconda. Poi, dopo il fallimento del suo tentativo di provare a ricucire i rapporti con Caterina, Leonardo accetterà di trasferirsi ad Imola.

Quando va in onda

Quando va in onda la prossima puntata di Leonardo (la terza)? I prossimi due episodi (5-6) verranno trasmessi martedì 6 aprile 2021 alle ore 21,25. Ovviamente su Rai 1 (e RaiPlay.it).

Streaming, diretta tv e repliche

Dove vedere Leonardo in diretta tv, live streaming e repliche? La fiction, come detto, va in onda dal 23 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

