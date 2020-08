Lei è la mia pazzia: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 1 agosto 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Lei è la mia pazzia, film del 2020 per la regia di Colin Theys. La pellicola, seguito di Lei è la mia follia (titolo originale A Predator’s Obsession: Stalker’s Prey 2) vede come protagonisti Sarah Wisser e Houston Stevenson.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Lei è la mia pazzia film: trama

Una idilliaca giornata al mare si trasforma improvvisamente in un incubo quando Alison e suo fratello Kevin vengono salvati dall’attacco di uno squalo da Daniel, un ragazzo dalla personalità misteriosa. Per Diana la madre dei due ragazzi, Daniel è un vero eroe. Carson il fidanzato di Alison, invece, non la pensa proprio così, perché vede in Daniel una minaccia; secondo lui molte delle storie che il ragazzo racconta sono inventate.

Grazie al suo fascino Daniel riesce a conquistare Diana, ma ben presto anche Alison inizia ad avere sospetti e dubbi sul ragazzo, spesso protettivo in modo strano e imbarazzante. Quando le persone vicino ad Alison iniziano a sparire, la ragazza scopre che Daniel non è proprio quello che diceva di essere e che ha un oscuro passato. Quel che è certo è che Daniel non si fermerà prima di avere Alison e che Alison dovrà fermarlo prima che il ragazzo se la prenda anche con la madre e il fratello.

Lei è la mia pazzia film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sarah Wisser – Rhiannon

Houston Stevenson – Bruce

Felicity Mason – Diana

Julia Blanchard – Alison

Brayson Goss – Kevin

Lei è la mia pazzia film: trailer

Ecco il trailer del film:

Lei è la mia pazzia film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Lei è la mia pazzia? La pellicola va in onda in prima visione sabato 1 agosto 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

