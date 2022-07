Legami mortali: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 9 luglio 2022, su Rai 2 va in onda il film Legami mortali, alle ore 21.20. Una pellicola avvincente del 2019 diretta da Danny Buday (titolo originale Dating To Kill – Seduced by a killer). Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Legami mortali? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Paige e Nathan hanno perso tragicamente il figlio adolescente da un anno. Per aumentare le loro entrate, decidono di affittare una stanza e trovano uno studente somigliante al figlio perso.

Legami mortali: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Troviamo attori celebri come Andrea Roth, Eric Osborne, Tygh Runyan. La regia è di Danny Buday.

Streaming e tv

Ma dove vedere Legami mortali? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera – sabato 9 luglio 2022 – alle ore 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre in HD.