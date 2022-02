Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 8 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle. Un medica drama (il cui titolo originale era Lea e i bambini degli altri) ambientato a Ferrara con protagonista una donna infermiera che, dopo 1 anno di aspettativa, torna in reparto. Quale? Pediatria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La prima puntata vedrà la protagonista tornare a Ferrara dopo essere stata un anno fuori. Dopo aver perso il suo bambino Lea ha dovuto fare i conti con il proprio dolore e per questo aveva scelto di allontanarsi da tutto e tutti. Il dolore di Lea è peggiorato quando suo marito Marco, dopo la morte del figlio, ha tradito la moglie con una sua amica. In Lea-Un nuovo giorno la donna non si aspetterà di ritrovarlo Primario in ospedale come invece accadrà. Ma nella trama di Lea Un nuovo giorno c’è un altro incontro che stravolgerà la vita della protagonista. Ovvero quello con Arturo, un musicista che potrebbe fare ribattere il cuore dell’infermiera.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Lea – Un nuovo giorno, ma qual è il cast completo della fiction? Il cast della serie tv è capitanato da Anna Valle, volto noto per gli appassionati della fiction generalista. Al suo fianco Giorgio Pasotti, co-protagonista di recente di Mina Settembre, e Mehmet Günsür, che ha già lavorato con Anna Valle ne La Compagnia del Cigno 2. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle è Lea Castelli

Giorgio Pasotti è Marco Colomba

Mehmet Günsür è Arturo

Eleonora Giovanardi è Anna Galgano

Marina Crialesi è Olga

Nel cast anche Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Lea – Un nuovo giorno in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai in diretta da pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate grazie alla funzione on demand.