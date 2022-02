Lea – Un nuovo giorno streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, martedì 22 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle. Un medica drama (il cui titolo originale era Lea e i bambini degli altri) ambientato a Ferrara con protagonista una donna infermiera che, dopo 1 anno di aspettativa, torna in reparto. Quale? Pediatria. Dove vedere la terza puntata di Lea – Un nuovo giorno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Lea – Un nuovo giorno streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai in diretta da pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Lea – Un nuovo giorno, ma qual è la trama? La serie tv è ambientata a Ferrara: nell’ospedale cittadino torna a lavorare, dopo un anno di aspettativa, la protagonista Lea Castelli, infermiera pediatrica. La donna si era presa una pausa dopo che il figlio che portava in grembo è morto prima che lo desse alla luce: un trauma a cui ha fatto seguito anche la scoperta che il marito Marco Colomba, medico, stava avendo una relazione extraconiugale con Anna Galgano, ginecologa e migliore amica di Lea. La protagonista, consapevole del fatto che non può più avere figli, decide di dare tutto il suo amore nel proprio lavoro e nei piccoli pazienti che segue, che diventano per lei una famiglia. Non sarà facile, dal momento che dovrà lavorare con Marco, appena nominato Primario del reparto di Pediatria, e con Anna. Ma Lea non si arrende, aiutata anche dalle sue colleghe nonché amiche. Le cose cambiano quando Lea conosce Arturo, affascinante bassista che è evidentemente attratto da lei. Ma anche Marco torna all’attacco, dicendole che con Anna è tutto finito e di voler salvare il loro matrimonio. Tra Lea e Marco la fiamma si riaccende, ma un duro colpo rimetterà tutto in discussione.