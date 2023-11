Lea – I nostri figli 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 26 novembre

Stasera, domenica 26 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Lea 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Anna Valle che torna nei panni dell’instancabile infermiera pediatrica. Quello che vedremo sarà, come detto, il secondo capitolo che segue “Lea – Un nuovo giorno”. Ma qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo Scelte, sembra rendersi necessario per Camilla un trapianto di fegato. Sofia, madre biologica, è la prima a cui i medici si rivolgono per la donazione e la donna accetta. Arturo, intanto, è in preda ai sensi di colpa per quanto fatto a Londra. Per questo decide di tornare in Italia da Lea e Martina. Lea, felice del ritorno di Arturo, organizza una festa per lui, ma la serata prenderà una piega inaspettata. Infatti Gianni, ex collega di università di Bruno, lo ricatta. Valeria, mentre è con Marco, tenta di fermare una rissa tra due ubriachi e rimane ferita.

Nel secondo episodio di questa sera di Lea 2, intitolato Amore che vieni, amore che vai, Lea è ormai a conoscenza del comportamento di Arturo e ne affronta le dolorose conseguenze. Arturo è distrutto e tenta in tutti i modi di farsi perdonare dalla protagonista, ma la ferita che le ha inferto è troppo profonda. Intanto Valeria deve sottoporsi a una delicata operazione e questo momento di fragilità la porta ad avvicinarsi ancora di più a Marco. Camilla dovrà sottoporsi a un trapianto di fegato. Anna torna a Ferrara. Michela spinge Pietro ad affrontare suo padre, raccontandogli ciò che è successo.

Cast

