Lea – I nostri figli 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, domenica 12 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Lea 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Anna Valle che torna nei panni dell’instancabile infermiera pediatrica. Quello che vedremo sarà, come detto, il secondo capitolo che segue “Lea – Un nuovo giorno”. Ma qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ancora una volta troveremo come protagonisti l’amatissima coppia di artisti formata dall’infermiera Anna Valle e Giorgio Pasotti, che sarà un chirurgo pediatrico. Le vicende della nuova stagione avranno luogo a tre anni di distanza dalla fine della prima. Lea ha una relazione con l’intrigante musicista conosciuto nel corso dei primi episodi, e fa da madre a Martina, la figlia di lui, ora in piena fase preadolescenziale. A partire da quello che sembrava un incidente d’auto senza conseguenze, Lea scoprirà che Martina è stata contattata da una donna che riconosce di essere la sua madre biologica. Nel frattempo in ospedale Lea lavora ancora fianco a fianco con Marco, primario del reparto di pediatria oltre che suo ex marito, oggi padre separato di Gioia, che ha avuto dalla collega Anna.

Nel corso della seconda stagione, Lea si troverà di fronte a un dilemma: darà un’altra chance ad Arturo, oppure rendersi conto dei suoi reali sentimenti per Marco. E sarà in grado di fare una scelta che non rompa il suo profondo legame con Martina? Intanto nel reparto, al gruppo storico delle colleghe infermiere di Lea Rosa, Favilla, Olga e Michela (pronta a convolare a nozze col pediatra Pietro) si aggiunge una new entry al maschile, Bruno, che però sembra nascondere una importante verità. Oltre agli intrecci ospedalieri non mancheranno le indagini, le diagnosi, i trattamenti, e il continuo altalena di emozioni e sentimenti.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Lea – I nostri figli 2, ma qual è il cast completo della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: