Lea – I nostri figli 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, domenica 12 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Lea 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Anna Valle che torna nei panni dell’instancabile infermiera pediatrica. Quello che vedremo sarà, come detto, il secondo capitolo che segue “Lea – Un nuovo giorno”. Dove vedere Lea – I nostri figli 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 1.

Lea – I nostri figli 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Dove è stata girata (location) Lea – I nostri figli 2? La fiction è ambientata in Emilia Romagna, nella città di Ferrara per la precisione. Le riprese della seconda stagione sono state effettuate tra Ferrara e Roma da aprile a luglio 2023. Il Comune si è attivato affinché tutto si svolgesse senza problemi e senza creare disservizi, predisponendo le necessarie variazioni alla viabilità nelle vie Terranuova, Voltapaletto, Cavour, Previati e de Pisis per le sessioni di riprese.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Lea – I nostri figli 2, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima domenica 12 novembre 2023; la quarta e ultima domenica 3 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa: