Le streghe: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda Le streghe (The Witches), film del 2020 diretto da Robert Zemeckis. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema col film del 1990 Chi ha paura delle streghe? (The Witches). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’Alabama degli anni sessanta, un ragazzino afroamericano rimane orfano e si trasferisce a casa della nonna materna, la quale fa di tutto per cercare di farlo riprendere dallo shock. Falliti i tentativi a base di musica Motown e buona cucina, la donna riesce a fargli capire come la vita possa essere ingiusta e che accettarlo è l’unico modo per sopravvivere. Ristabilito il buon umore nel ragazzo, la donna gli regala una topolina da ammaestrare e inizia a passare dei bei momenti insieme a lui. In questo frangente i due vengono tuttavia notati da una strega, che lancia una maledizione sulla nonna causandole una brutta tosse. Il giorno dopo i due vanno al supermercato e qui il ragazzo si imbatte in una donna che va in giro con un terrificante serpente e che lo terrorizza, la medesima strega che aveva maledetto sua nonna. Quella sera il ragazzo racconta tutto alla nonna ed essa gli rivela che le streghe sono reali e provano un tremendo odio per i bambini…

Le streghe: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le streghe, ma qual è il cast del film? Ecco l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Anne Hathaway: Grande Strega Suprema

Octavia Spencer: nonna

Stanley Tucci: Sig. Stringer

Jahzir Kadeem Bruno: bambino-topo

Codie-Lei Eastick: Bruno Jenkins

Kristin Chenoweth: Mary / Gigia

Charles Edwards: Sig. Jenkins

Streaming e tv

Dove vedere Le streghe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 dicembre 2022 – alle ore 21.25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.