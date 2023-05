Le ragazze: le anticipazioni, ospiti e storie della puntata del 27 maggio 2023 su Rai 3

Torna in prima serata su Rai 3 Le ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nuove storie sono raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro esistenza. Sullo sfondo, c’è la storia del nostro Paese, dagli anni ’40 a oggi. Ogni epoca rivive attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e una colonna sonora costruita appositamente per ciascun decennio. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi, 27 maggio 2023.

Anticipazioni e storie

Una Centenaria apre la serata: Yvonne Girardello, la prima hostess italiana e Ragazza degli anni ’40. Yvonne, nata nel 1923 al Lido di Venezia, viene assunta come prima hostess della storia dell’aviazione civile italiana dopo la guerra. Ha vissuto una vita fatta di voli andata e ritorno tra Lido e Roma, tutti i giorni dell’anno. Ha anche avuto incontri con passeggeri speciali, soprattutto durante i giorni della Mostra del Cinema di Venezia, quando il Lido si riempiva di star come Sandra Milo, Domenico Modugno e Maria Callas. Il suo invito alle giovani generazioni è di vivere al massimo.

Segue il racconto intrecciato delle Ragazze degli anni ’60. Albertina Gasparoni, segretaria di Aldo Moro, Giovanni Leone e Sandro Pertini: la sua è la vita di una persona comune che diventa testimone oculare della Storia. Ha vissuto da vicino prima il dramma del rapimento e della strage di via Fani, poi quello della morte di Moro. Durante i giorni del sequestro, gli inquirenti si sono rivolti a lei per riconoscere la calligrafia delle lettere provenienti dalla prigionia del Presidente Moro. Dal 1978 al 1985 ha lavorato nella segreteria personale del Presidente Sandro Pertini e, dopo la sua morte, è diventata molto amica della moglie Carla Voltolina, che è stata per lei una seconda e affettuosa madre.

Insieme a lei, c’è la storia dell’eclettica Graziella Pera, celebre costumista e scenografa che ha fatto la storia della televisione. Ha firmato gli esagerati abiti e copricapi della Laurito, i costumi di “Indietro tutta” di Renzo Arbore e le spalline inconfondibili di Raffaella Carrà in “Carramba che Sorpresa”.

Negli anni ’50, ci sarà la cantante Edda Dell’Orso. La sua voce inconfondibile è legata alle più famose colonne sonore composte da Ennio Morricone per capolavori come “C’era una volta il West”, “Giù la testa”, “Metti una sera a cena” e “C’era una volta in America”. La sua storia si intreccia con quella di Maria Caruso, nata in una famiglia contadina del sud. Dopo la terza elementare, come tutte le bambine dell’epoca, Maria è stata mandata a lavorare in campagna come lavandaia. È un mondo in cui la donna è totalmente assoggettata alla famiglia, al marito e alla madre di lui, nelle campagne del sud dopo la guerra.

In questa serata speciale, le protagoniste dei racconti intrecciati, Graziella Pera e Albertina Gasperoni, Edda Dell’Orso e Maria Caruso, si incontreranno per la prima volta in studio. Questa novità sottolinea ancora di più la diversità delle storie all’interno dell’identità delle generazioni.

Chiude questo straordinario appuntamento in prima serata la ragazza del nuovo millennio, Giulia Bassani, aspirante astronauta. Giulia è la giovanissima di questa edizione de “Le Ragazze”. A soli 24 anni, è già un’ingegnere aerospaziale. La sua passione per lo spazio è nata a 15 anni grazie all’esempio di Samantha Cristoforetti, il suo idolo.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Le ragazze? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21.45, stasera – sabato 27 maggio 2023 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Le ragazze è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.