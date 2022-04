Le quattro piume: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 9 aprile 2022, su La7 va in onda a partire dalle 22.30 il film Le quattro piume, pellicola del 2002 diretta da Shekhar Kapur, con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson, tratta dall’omonimo romanzo di Alfred Edward Woodley Mason. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Le quattro piume? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

1884, Harry Faversham è un ammirato cadetto dell’esercito britannico, prossimo alle nozze con Ethne, con un brillante futuro davanti, quando la sua vita va in pezzi per la notizia che in Sudan è in corso una rivolta a cui il suo reggimento è chiamato a rispondere. Entrato nell’esercito senza alcuna vocazione, solo per compiacere le aspettative del padre generale, Harry non vuole affrontare la guerra e rassegna le dimissioni. Viene ripudiato dal padre e riceve da tre amici commilitoni e dalla fidanzata quattro piume bianche, simbolo di codardia e disonore. Solo il suo miglior amico, Jack Durrance, per quanto non possa comprendere la sua drastica scelta, non rinnega la profonda amicizia.

Una volta compreso che è stato un errore farsi sopraffare dalla paura e abbandonare gli amici, Harry raggiunge a sua volta il fronte dove, camuffato da arabo, tenta di aiutarli a suo modo. In questa sua guerra clandestina è affiancato dal misterioso indigeno Abou Fatma, che l’ha salvato dalla morte nel deserto. Scoperto che il reggimento sta per cadere in un’imboscata, manda Abou ad avvertire gli inglesi, inutilmente: non solo l’avvertimento viene ignorato, ma Abou viene trattato da nemico. Il reggimento è massacrato, Harry riesce a salvare solo Jack che, rimasto accecato, non sa chi sia il suo salvatore. Scoperte le affettuose lettere che Jack e Ethne si sono scambiati in quei mesi, Harry capisce che non c’è per lui un futuro in patria.

Quindi, mentre Jack rientra in Inghilterra e si fidanza con Ethne, Harry tenta di salvare un altro dei suoi amici, Trench, catturato dai ribelli, facendosi imprigionare anche lui. Le terribili condizioni di vita della prigione arrivano quasi a spezzare la resistenza dei due inglesi, ma il decisivo intervento di Abou li salva entrambi.

Tornato infine a casa, riabilitato agli occhi di tutti per le sue imprese, Harry ritrova Jack e Ethne, prossimi alle nozze, ed è disposto a non intervenire, ma Jack, consapevole che lei continua ad amare l’altro e scoperto che lui è stato il suo salvatore in Sudan, decide di farsi da parte e di lasciare una nuova occasione agli amanti ritrovati.

Le quattro piume: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Le quattro piume? Tra gli attori protagonisti troviamo Heath Ledger, Kate Hudson, Wes Bentley, Djimon Hounsou, Alex Jennings, Kris Marshall, Rupert Penry-Jones, Michael Sheen, Lucy Gordon, Tim Pigott-Smith, Deobia Oparei, Campbell Brown, Manar Mohamed, Megan Hall, Julio Lewis, Medhi Ouzzani, Mohammed Quatib, Laila Rouass, Alek Wek, Daniel Caltagirone, James Cosmo, Angela Douglas. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Heath Ledger: Harry Faversham

Kate Hudson: Ethne Eustace

Wes Bentley: Jack Durrance

Djimon Hounsou: Abou Fatma

Alex Jennings: Colonnello Hamilton

Kris Marshall: Castleton

Michael Sheen: William Trench

Alek Wek: Principessa schiava Aquol

Streaming e tv

Dove vedere Le quattro piume in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 9 aprile 2022 – alle ore 22.30 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.