Le parole: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 dicembre 2021 su Rai 3

Stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Stasera a Le parole vedremo ospiti come il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, autore del libro Sfascistoni; Edoardo Leo, protagonista e regista del film Lasciarsi un giorno a Roma, Corrado Augias e l’immunologa Antonella Viola, che proverà a fare chiarezza sulla rapida diffusione della nuova variante Omicron. Tra gli ospiti in studio anche Giuseppe Ganelli, medico radiologo all’ospedale di Codogno che racconterà la propria esperienza professionale e umana vissuta nel marzo 2020 nell’epicentro italiano della pandemia.

Nell’anteprima de Le Parole Roberto Vecchioni, prendendo spunto dalla dichiarazione di Giorgia Meloni relativa al “Presidente patriota” spiegherà l’etimologia della parola “patriota”. La sfida enigmistica vedrà invece protagonista Reinhold Messner, alpinista, esploratore e scrittore autore del libro Noi, gente di montagna. Veronica Pivetti dedicherà il suo intervento settimanale all’iniziativa Nipoti di Babbo Natale, un progetto che farà sentire meno soli gli anziani che vivono nelle Rsa grazie alla possibilità di donare loro l’oggetto chiesto tramite il sito dell’iniziativa.

Jacopo Veneziani proseguirà il suo viaggio negli aspetti più curiosi della storia dell’arte, mentre Saverio Raimondo presenterà in esclusiva il suo personalissimo Calendario 2022 con le previsioni semiserie per l’anno che verrà. In chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.