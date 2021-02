Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 febbraio

Questa sera, sabato 27 febbraio 2021, Massimo Gramellini conduce la ventesima puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, saranno presenti Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani e autore del libro All’inferno e ritorno; Lodovica Comello autrice del libro L’Asciugona, una serie irresistibile di cronache e racconti tragicomici sull’universo femminile e la maternità; Sabrina Giannini autrice dello speciale Indovina chi viene a cena; e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione.

In apertura di puntata Roberto Vecchioni, in occasione dell’imminente partenza del Festival di Sanremo 2021, racconterà la storia della musica, dalla preistoria ai giorni nostri per poi continuare la sfida enigmistica con Massimo Gramellini attraverso nuovi rompicapo a base di parole ai quali prenderà parte anche Roby Facchinetti. Veronica Pivetti poi racconterà la storia della studentessa della Facoltà di Medicina ripresa dal professore per una risposta sbagliata durante un esame.

Oltre a Saverio Raimondo che tornerà a raccontare l’attualità politica attraverso la stravagante rubrica sugli “oggetti della settimana”, ritroveremo anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che ispirandosi alla foto delle scale mobili di Villa Borghese a Roma sommerse dalla vegetazione, parlerà di come l’arte abbia rappresentato nel corso dei secoli la decadenza di paesaggi e oggetti.

Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 27 febbraio 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

