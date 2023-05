Le otto montagne: trama, cast, trailer e streaming del film vincitore del David di Donatello su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 15 maggio 2023, in prima visione su Sky Cinema va in onda il film Le otto montagne, pellicola vincitrice del David di Donatello 2023 come Miglior film. Appuntamento su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. Il film è scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017 di Paolo Cognetti. Ha vinto anche il premio della giuria al 75º Festival di Cannes. Tra gli attori protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Le otto montagne.

Trama

Il film è tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Il libro vede al centro della storia l’amicizia decennale tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi). Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando passavano le giornate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate, stringendo una forte amicizia. Vent’anni dopo, Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare se stesso e fare pace con il suo passato.

Le otto montagne: il cast

Un cast stellare quello de Le otto montagne, vincitore del premio come Miglior film ai David di Donatello 2023. Protagonisti sono Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luca Marinelli: Pietro Guasti

Alessandro Borghi: Bruno Guglielmina

Filippo Timi: Giovanni Guasti

Elena Lietti: Francesca Guasti

Elisabetta Mazzullo: Lara

Lupo Barbiero: Pietro Guasti bambino

Cristiano Sassella: Bruno Guglielmina bambino

Elisa Zanotto: Barbara

Andrea Palma: Pietro Guasti ragazzo

Surakshya Panta: Asmi

Trailer

Vediamo ora il trailer ufficiale del film.

Streaming e tv