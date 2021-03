Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, finale di stagione

Questa sera, domenica 14 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata (il finale di stagione) de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. Ma cosa succederà stasera nella quarta e ultima puntata della fiction? Di seguito tutte le anticipazioni.

Trama

Nella quarta e ultima puntata della serie tv, dal titolo Gioco pericoloso, Lolita partecipa suo malgrado a una rimpatriata della sua vecchia classe di liceo, organizzata alla trattoria “Da Salvatore”. Nel corso della cena, la donna rivede Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno di scuola che adesso è impegnato nel campo delle pubbliche relazioni ed è tornato da pochissimo dagli Stati Uniti. Vittorio, che è invecchiato piuttosto precocemente, appare piuttosto galante nei confronti di Lolita e ciò fa innervosire Antonio Forte, che è lì con lei. Sta di fatto che il giorno dopo si viene a scoprire che Vittorio è morto: sembra che si sia tolto la vita gettandosi da un terrapieno poco dopo essersi congedato da Lolita e da Forte. Il caso sembra comunque molto chiaro nella sua dinamica, ma non per Lolita che non è soddisfatta da tale versione dell’accaduto. E infatti la Lobosco scoprirà che dietro la morte del suo vecchio compagno di scuola c’è ben altro: tutto un mondo dove corruzione e morte tengono banco…

Le indagini di Lolita Lobosco: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, ma qual è il cast completo della fiction con Luisa Ranieri? Ecco l’elenco completo:

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco;

Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco;

Bianca Nappi interpreta Marietta;

Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini;

Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella;

Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte;

Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito;

Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco;

Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna;

Corrado Nuzzo interpreta Tonio;

Aldo Ottobrino interpreta Petresine;

Michael Schermi interpreta Ciro Lorusso;

Gina Amarante interpreta Angela Capua;

Camilla Diana interpreta Caterina;

Susy Del Giudice interpreta Vincenzina;

Maurizio Donadoni interpreta Trifone;

Paolo Briguglia interpreta Stefano Morelli.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata (finale di stagione) de Le indagini di Lolita Lobosco in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi, domenica 14 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

