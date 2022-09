Le indagini di Lolita Lobosco streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)

Questa sera, venerdì 16 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la replica della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. La fiction è prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, produttori Luca Zingaretti e Angelo Barbagallo. Nei panni della protagonista: Luisa Ranieri. Dove vedere la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda oggi, venerdì 16 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Le indagini di Lolita Lobosco streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la replica della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove è stata girata (location)? La fiction è ambientata in Puglia, per la precisione: Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese di Le indagini di Lolita Lobosco sono state effettuate anche in altre località del Salento ma qualcuna anche a Roma.