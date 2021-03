Le indagini di Lolita Lobosco: cosa è successo nella seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata di Lolita Lobosco in onda domenica 28 febbraio 2021? Nella seconda puntata della serie tv abbiamo visto la protagonista, Lolita, che non ha fatto in tempo a varcare la soglia della questura che è stata coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana: Bianca Empoli. Sembrava un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole aveva un alibi di ferro ed era estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è stata di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario. Così Lolita cercando con determinazione il colpevole, si è trovata a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

