Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast (attori) completo della terza stagione

Qual è il cast (attori) di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction in onda su Rai 1? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Mario Sgueglia. New entry di questi nuovi episodi è Daniele Pecci. Tra i produttori della serie, Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri. La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Vediamo insieme i principali attori e i relativi personaggi. La protagonista, Lolita Lobosco, è interpretata da Luisa Ranieri. L’attrice napoletana torna a vestire i panni del vicequestore di Bari che, dopo anni di servizio al Nord, ha fatto rientro nella sua città natale. Nella terza stagione, porta ancora le ferite del tradimento di Angelo.

Lunetta Savino è Nunzia, la mamma di Lolita. Insieme al marito, decide di lasciare la casa in cui ha sempre vissuto per aprire un agriturismo. Maurizio Donadoni è Trifone, papà di Lolita e marito di Nunzia: l’idea di aprire un agriturismo, e di cominciare così una nuova vita, è sua. Giulia Fiume è Carmela, la sorella di Lolita. Anche lei sceglie di lasciare la casa della sua infanzia, per seguire i genitori nella nuova avventura.

Jacopo Cullin è Lello Esposito, agente in servizio a Bari e fidato collaboratore di Lolita Lobosco. Nella terza stagione, si prepara a diventare papà di due gemelli. Giovanni Ludeno è Antonio Forte, tra i migliori amici di Lolita, e suo collaboratore. Sposato e padre di due figli adolescenti, nasconde una cotta segreta per il vicequestore.

Daniele Pecci, new entry del cast di Le indagini di Lolita Lobosco 3, è Leon. Gallerista, vedovo e con tre figlie, conquista Lolita con la sua purezza e sincerità. Bianca Nappi è il magistrato Marietta Carozza. Migliore amica di Lolita, innamorata dell’amore e alla costante ricerca della felicità, non si cura delle apparenze né delle convenzioni sociali. Ninni Bruschetta è il Questore Jacovella. Spesso, le sue opinioni e quelle di Lolita sono in contrasto. Mario Sgueglia è Angelo. Ex amore di Lolita Lobosco, dopo aver fatto importanti rivelazioni sull’uccisione del padre di Lolita, vive sotto la Protezione Testimoni. La donna vorrebbe cancellarlo dalla sua vita, ma è costretta a collaborare ancora con lui.

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) Le indagini di Lolita Lobosco 3, ma qual è la trama? Lolita continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Bellezza e intelligenza emotiva le permetteranno ancora una volta, di affermarsi e di vincere pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Ma ci saranno anche nuovi incontri inaspettati, come quello con un uomo che proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda con l’affascinante Angelo Spatafora? L’uomo è davvero uscito definitamente dalla vita della poliziotta?

Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita, per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia, cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità, infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.