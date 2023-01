Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 29 gennaio

Stasera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, la seconda stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Alla regia Luca Miniero su una sceneggiatura scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della puntata di oggi, i guai per Lolita non finiscono. Mentre Danilo, il suo fidanzato, è lontano per lavoro, il giovane Domenico che la poliziotta ha aiutato nella prima stagione si è fatto arrestare per furto. E per non farsi mancare niente un prete è stato ucciso in modo efferato davanti all’altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo, che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia ad indagare su alcuni conflitti nell’ambito della gestione dei fondi della parrocchia. E fa una scoperta inaspettata. Intanto, la storia di Lolita e Danilo sembra finita e le difficoltà in casa Forte ed Esposito continuano. Marietta, amica di Lolita, scopre chi è la donna che le ha portato via il suo amante. Nunzia e Trifone, invece, continuano ad essere sempre più vicini. E l’amore per loro è nell’aria.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, ma qual è il cast completo della fiction? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano anche Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Ninni Bruschetta e Lunetta Savino (che interpreta Nunzia, la mamma di Lolita). Nel cast ci sono anche delle novità come Mario Squeglia, nel ruolo di Angelo. Ma vediamo insieme il cast completo:

Luisa Ranieri: Lolita Lobosco

Filippo Scicchitano: Danilo Martini

Giovanni Ludeno: Antonio Forte

Jacopo Cullin: Lello Esposito

Bianca Nappi: Marietta

Giulia Fiume: Carmela Lobosco

Camilla Diana: Caterina

Claudia Lerro: Porzia

Donata Frisini: Santa

Francesco De Vuto: Prof. Introna

Aldo Ottobrino: Petresine

Nicoletta Di Bisceglie: Lolita a 18 anni

Vincenzo De Michele: agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli: agente Silente

Giovanni Trobetta: agente Calopresti

Maurizio Donadoni: Trifone

Nunzia Schiano: Andreina

Ninni Bruschetta: Questore Jacovella

Mario Sgueglia: Angelo

Lunetta Savino: Nunzia Lobosco

Streaming e tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o ondemand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.