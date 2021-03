Le indagini di Lolita Lobosco 2 si farà? Le anticipazioni sulla possibile seconda stagione

Stasera, 14 marzo 2021, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la fortunata serie tv con Luisa Ranieri. Tanti fan però ora si chiedono: è prevista una seconda stagione? La risposta al momento non c’è. Né la Rai né la produzione hanno fatto sapere se è in programma un altro ciclo di puntate. Certo è che gli ottimi ascolti raccolti con i quattro episodi potrebbero convincere produzione e Rai ha puntare su una seconda stagione. Staremo a vedere.

Trama

La serie tv con protagonista Luisa Ranieri narra le vicende della poliziotta Lolita. Dopo aver lavorato a lungo al Nord, Lolita viene trasferita nella sua città natale, Bari. Come vicequestore si ritrova a lavorare con una squadra composta da soli uomini. Con loro si lancia in indagini intricate. Inoltre, tenta di tenere a bada e smentire i pregiudizi e gli stereotipi, dimostrando il suo spiccato acume investigativo.

Location

Abbiamo visto se ci sarà o meno una seconda (2) stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, ma in quali location è stata girata la serie tv in onda su Rai 1? La fiction è ambientata in Puglia, per la precisione: Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese di Le indagini di Lolita Lobosco sono state effettuate anche in altre località del Salento ma qualcuna anche a Roma.

