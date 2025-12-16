Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 16 dicembre

Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 16 dicembre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri, la giovane cantante il cui vero nome è Cristiana Carella. Nella puntata: Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cambia ufficialmente la parola chiave: non più suicidio, ma omicidio. Una svolta definita “storica” dalla famiglia che arriva dopo anni di battaglie, perizie contestate e richieste rimaste senza risposta. Per capire come si sia arrivati fin qui, “Le Iene” sono tornate da chi tre anni fa contribuì in modo determinante a chiudere il caso. Ne parla Roberta Rei, in esclusiva, nel servizio di Marco Occhipinti.

Da alcune settimane, l’inchiesta di Luigi Pelazza sulle presunte truffe legate al trading online ricostruisce l’esistenza di un sistema organizzato che, attraverso call center attivi in diversi Paesi europei, avrebbe sottratto — e continuerebbe a sottrarre — milioni di euro a migliaia di vittime in tutto il mondo. Il meccanismo si baserebbe su telefonate che promettono facili guadagni e su piattaforme digitali che simulano investimenti in realtà inesistenti. Seguendo il racconto di una fonte interna, l’inviato è riuscito a risalire ai livelli più alti dell’organizzazione, individuando anche chi si sarebbe occupato del reclutamento del personale destinato ai call center all’estero. In questo contesto è emerso un possibile coinvolgimento di un appartenente alle forze dell’ordine italiane. Secondo quanto raccolto, sarebbe stato lui a selezionare giovani candidati e a inviarli a lavorare in alcuni centralini in Albania. Una ricostruzione supportata da diverse testimonianze e da una fotografia che lo ritrae a Tirana insieme ad alcuni giovani consulenti. Nel servizio, l’uomo nega ogni responsabilità; tuttavia, tutto il materiale documentato è stato trasmesso alla magistratura.

Alessandro Sortino, insieme a Veronica Di Benedetto Montaccini, fa luce su un presunto caso di malasanità legato alla fecondazione assistita in un ospedale pubblico nella provincia di Ferrara. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero avvenute gravi irregolarità che coinvolgerebbero più di dieci donne. Numerose sono le nuove testimonianze che stanno emergendo in queste ore: controlli sugli embrioni indicati come effettuati nelle cartelle cliniche ma che, in realtà, non sarebbero mai stati eseguiti. Tra le ipotesi al vaglio della magistratura — che vedrebbe otto indagati tra medici e biologi — ci sarebbero falsi embrioni impiantati, ovvero embrioni vuoti, e, nel caso più grave , lo scambio di embrioni tra pazienti: a una donna sarebbe stato impiantato l’embrione di un’altra persona e poi sarebbe stata indotta ad abortire con l’inganno. In diversi casi, secondo gli atti, il mancato rispetto delle linee guida e le omissioni nei controlli avrebbero portato a interruzioni di gravidanza evitabili, con un forte impatto fisico e psicologico sulle pazienti. Nel servizio, la testimonianza esclusiva di una donna che racconta come nella sua cartella clinica risultassero controlli sui suoi embrioni mai effettuati prima dell’impianto. La Iena ricostruisce anche le conseguenze di quanto accaduto: tempi persi, aborti non necessari e il ricorso forzato al privato, con una discriminazione di fatto tra chi può permettersi cure alternative e chi no.

L’ex pornostar italiana Filomena Mastromarino, nota come Malena, veste, per la prima volta, i panni da Iena per occuparsi della cosiddetta porn tax, la tassa etica introdotta nel 2005 dall’allora sottosegretario Daniela Santanchè durante il governo Berlusconi. Da allora, e fino alla nascita di OnlyFans, nessuno ha mai chiarito come le creator debbano corrispondere questa imposta, con il rischio di generare possibili casi di evasione fiscale ai danni dell’Agenzia delle Entrate.

Nel servizio di Nicolò De Devitiis, Paky, rapper di punta della scena urban italiana da milioni di streaming e dischi di Platino, parla per la prima volta pubblicamente davanti alle telecamere, nonostante abbia sempre dichiarato di non amare le interviste. Questa infatti la chiama una ‘chiacchiera tra amici’. L’inviato ha trascorso con lui una giornata a Rozzano, il quartiere dell’estrema periferia di Milano in cui è cresciuto. Un giorno speciale, che si è concluso con il concerto gratuito in piazza, davanti a migliaia di persone, con la partecipazione di artisti come Shiva, Clara, Tedua, Rose Villain. Nelle ore precedenti allo show, Paky ha aperto a Nicolò le porte della sua vita di quartiere, quella che racconta nei suoi brani: un contesto segnato dall’assenza dei padri, dal mito dei soldi facili e dalla tentazione della droga. Accanto a lui, la sua crew, composta da ex compagni di strada, con cui ha condiviso tutto. In quel contesto difficile, la musica è diventata l’unica via possibile, “la luce a cui aggrapparsi”, proprio come racconta il rapper all’inviato.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.