Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 4 giugno Italia 1

Stasera, martedì 4 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 4 giugno.

Anticipazioni

Ultima puntata della stagione per il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante rap G-Max del gruppo ‘Flaminio Maphia’. Nella puntata: Giulio Golia e Francesca Di Stefano ripercorrono il caso del massacro di Ponticelli, con una nuova esclusiva testimonianza. Condannati per la terribile storia di due bambine seviziate, violentate e uccise nel 1983 a Napoli, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo potrebbero essere vittime di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana.

Veronica Ruggeri torna a parlare di una presunta frode alimentare, e non solo, con il caso di una nota catena di ristoranti in Italia che promette di servire ai propri clienti carne esotica di bisonte, di zebra o di cammello. E ancora, lo scherzo di Sebastian Gazzarrini a Samantha de Grenet. Dopo averla bendata, legata a una sedia e aver clonato la sua voce, l’inviato manda messaggi vocali a tutta la sua rubrica telefonica.