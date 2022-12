Le Iene 2022: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 13 dicembre Italia 1

Stasera, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 13 dicembre.

Anticipazioni

Nella puntata di questa sera, tra i vari servizi, vedremo un servizio sul tema dei presunti abusi nella ginnastica con una nuova testimonianza. L’inviata intervista il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi. Nina Palmieri invece approfondisce il caso di Gaia Randazzo, la giovane ragazza che nella notte tra il 10 e l’11 novembre è scomparsa su un traghetto che da Genova avrebbe dovuto portarla a Palermo. Giulia Golia è nei laboratori della Polizia Scientifica della direzione centrale anticrimine per capire, insieme agli investigatori che hanno contribuito a risolverli, come si analizzano i casi di omicidio. Ospite della puntata Bianca Atzei.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.