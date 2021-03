Le Iene Presentano: Un Anno di Covid, lo speciale in onda stasera su Italia 1. Anticipazioni e streaming

Questa sera, martedì 2 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda lo speciale de “Le Iene” dal titolo “Un anno di Covid”. Le Iene torneranno in onda con un altro speciale, in replica, dal titolo “Un Anno di Covid” con le immagini girate all’interno dell’area Covid della Fondazione Poliambulanza di Brescia, una delle più grandi efficienze sanitarie presenti sul nostro territorio.

Uno speciale che si apre con le immagini girate all’interno dell’area Covid della Fondazione Poliambulanza di Brescia, una delle più grandi efficienze sanitarie presenti sul nostro territorio. Dalle corsie di questo ospedale medici e pazienti commentano il Natale appena trascorso, tra distanze forzate e auguri pieni di speranza. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata sarà interamente dedicata alla Sanità del nostro Paese. In tre ore di trasmissione si analizza cosa potrebbe aver funzionato e cosa no, quello che è successo e come è stato affrontato in quello che è stato indubbiamente un anno pieno di sofferenza. L’inviato Gaetano Pecoraro, nello speciale di Riccardo Festinese, lo racconta così: “È il tentativo di tracciare una prima riga. Di congelare tutti i fatti mettendoli in fila, dall’inizio di questo anno terribile, e capire, attraverso la nostra interpretazione, di più su tutto quello che è successo. Lo speciale è diviso in due parti: nella prima un racconto che va dal giorno 1 in cui si sono registrati i primi casi di Coronavirus in Cina, a Whuan e nella seconda si cercherà di capire cosa non ha funzionato, facendo un affresco del nostro sistema sanitario”.

Spazio poi – secondo le anticipazioni de Le Iene Presentano: Un Anno di Covid – a interviste, racconti e immagini che ripercorrono tutti i momenti in cui, un essere miscroscopico ha sconvolto il mondo dal punto di vista sociale, economico e anche psicologico. Infine le inchieste che raccontano di un sistema sanitario pieno di contraddizioni che hanno preso il nome “Ospedali da incubo”. E ancora, la Fondazione Poliambulanza di Brescia, uno degli ospedali più digitalizzati del territorio. Lì medici e personale sanitario utilizzano l’applicazione “UpToDate”, una sorta di enciclopedia online della medicina che permette di confrontarsi con luminari di tutto il mondo, e la cartella elettronica che permette di consultare in pochi secondi tutte le informazioni cliniche del paziente. Si parlerà anche del Rizzoli di Bologna: un’eccellenza pubblica del nostro sistema sanitario nazionale nel campo dell’ortopedia in cui opera il dottor Alessandro Gasbarrini che, utilizzando una stampante 3D, è capace di ricreare in carbonio le ossa della colonna vertebrale, dopo averle rimosse e studiate.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene, un anno di Covid in diretta tv e live streaming? Lo speciale, come detto, va in onda in replica oggi – martedì 2 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival