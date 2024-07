Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 9 luglio 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 9 luglio 2024.

Nell’appuntamento di stasera il programma torna ad occuparsi della scomparsa di Mario Biondo, il cameraman siciliano morto a Madrid nel 2013 in circostanza sospette. La magistratura spagnola archiviò subito il tutto come suicidio ma il caso è stato riaperto in Italia per alcune incongruenze e dettagli poco limpidi, dai segni sul corpo della vittima alla dinamica della triste vicenda. Le Iene hanno da sempre speso molte energie occupandosi di questo caso, anche e soprattutto dopo la pubblicazione di un documentario spagnolo dedicato alla storia di Biondo.

Nella serie in tre episodi Las últimas horas de Mario Biondo targata Netflix (e prodotta dalla società spagnola Manguera Film per la Par Producciones), infatti, non vengono citati alcuni fatti e documenti giudicati di centrale importanza dalle autorità italiane, ma non solo. Selvaggia Lucarelli, che appare nella docuserie, si è scagliata contro lo show di Italia 1: “Ci sono programmi come Le Iene che quando possono ribaltare una verità si buttano a pesce su questi casi. Era un continuo cherry picking, si chiama cherry picking nel gergo giornalistico scegliere solo le notizie che supportano la tua tesi e tralasciare quelle che invece la indeboliscono”.

Lo scorso novembre Roberta Rei ha deciso dunque di aprire una nuova inchiesta (scritta da Riccardo Festinese) sulla morte di Mario Biondo. La “iena” ha deciso di rispondere a Netflix e a Selvaggia Lucarelli approfondendo la vicenda e intervistando alcuni dei protagonisti della serie, ignari del fatto che tra i produttori ci fosse Guillermo Gomez Sanchez, l’ex manager e amico di Raquel Sanchez Silva, la moglie di Mario accusata dalla famiglia di Biondo di essere implicata nella morte del figlio.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? il programma va in onda stasera – martedì 9 luglio 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1.