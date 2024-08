Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 13 agosto 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 13 agosto 2024.

Anticipazioni

La puntata di questa sera, dal titolo ‘Quello che gli uomini non sanno’, è un viaggio racconto affidato a Nina Palmieri, con l’autrice Alessia Rafanelli, dedicato al complesso e meraviglioso universo femminile per parlare di tutto ciò che gli uomini dovrebbero sapere. Il percorso di emancipazione della donna, nella storia, è stato caratterizzato da ostacoli e da pregiudizi, ma, proprio per questo, la sua lotta è stata ancora più ricca di grandi traguardi e importanti vittorie.

Nonostante le numerose iniziative a tutela delle donne e i movimenti femministi, la nostra società deve ancora lavorare tanto per combattere gli stereotipi e i luoghi comuni. Ad accompagnare Nina e a commentare le varie storie alcune rappresentanti del mondo femminile, tra cui: la cantante BigMama, la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti e la scrittrice Melissa Panarello.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – martedì 13 agosto 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.