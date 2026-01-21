Icona app
21 gennaio 2026
TV

Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 21 gennaio

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 gennaio.

Anticipazioni

Ciarlatani, sensitivi, medium, presunti profeti e santoni che si presentano come depositari di verità assolute, doni spirituali o poteri straordinari. È il mondo raccontato nella prima puntata dal titolo “Nati per credere”, nello speciale condotto da Veronica Ruggeri e scritto da Carlotta Bizzarri. Un viaggio tra maghi, veggenti, guaritori, complotti e vere e proprie sette, dove la fede, la paura e la fragilità diventano strumenti di manipolazione. Persone sole o in difficoltà finiscono per affidarsi a chi promette miracoli, guarigioni, salvezza o risposte a ogni problema, spesso in cambio di denaro. Nel corso della serata, storie emblematiche mostrano come, dietro un’aura di sacralità o mistero, si nascondano meccanismi di controllo, suggestione e sfruttamento, in un sistema che continua a prosperare proprio sulla necessità di credere.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
