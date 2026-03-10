Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 10 marzo

Questa sera, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 10 marzo.

Anticipazioni

Nella puntata dal titolo “Rinascite” – condotto da Cizco e scritto da Giovanni Fortunato – il racconto si interroga su un quesito che tocca tutti noi: credete davvero nel destino? Credete che le cose debbano andare in un certo modo e basta? Esistono persone che a questa rassegnazione non si sono mai piegate e che il destino lo hanno sfidato a viso aperto, vincendo la partita più difficile. C’è chi li chiama miracolati e chi li prende come esempio, ma in realtà sono semplicemente uomini e donne che hanno toccato il fondo e hanno trovato in sé la forza straordinaria di risalire. Il viaggio è dedicato a chi si è conquistato con le unghie e con i denti una seconda possibilità.

Il racconto parte da storie di vita che coincidono proprio con il tentativo più duro, quello di rimettersi in piedi quando tutto sembra perduto. Attraverso testimonianze si entra nel labirinto delle dipendenze – dal gioco d’azzardo all’alcool, fino alla droga – mondi che in questi anni “Le Iene” hanno raccontato in ogni loro sfumatura.

Si rivivranno le cadute tremende di chi ha perso tutto sotto i colpi dei vizi più estremi, fino alle risalite faticose e necessarie dei ragazzi di San Patrignano, che lottano ogni giorno per uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Ma non c’è solo il dolore: Cizco incontrerà anche chi ha deciso di rinascere due volte, la prima per salvare sé stesso e la seconda per dedicarsi a salvare qualcun altro, trasformando la propria cicatrice in una missione.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.