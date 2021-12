Le comiche: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le comiche, film italiano del 1990 diretto da Neri Parenti. È il primo film di una trilogia che vede protagonisti in coppia Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, seguito da Le comiche 2 e Le nuove comiche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due modesti comici in fuga davanti ad una locomotiva “escono” dallo schermo del cinema e si trovano immischiati in avventure quotidiane. Restauratori in una Chiesa dove si celebra un matrimonio, finiscono con lo sconvolgere gli sposi, gli invitati e il rito stesso. Assunti da un benzinaio danno prova di storditaggini distruggendo la stazione di servizio. Così presso un albergo sulle Alpi dove, sempre a causa dei guasti provocati come piazzisti di una macchina schiumogena lavapavimento, sono obbligati dal padrone a far da sguatteri per ripagare i danni. Impassibili, i due diventano agenti di pompe funebri (ancora guai) per passare a collezionare piccoli incidenti su di una spiaggia gremita di vacanzieri e finire come sosia di due mafiosi siculi, che li hanno destinati a morire ammazzati al loro posto. Le avventure avranno termine solo con il rientro nello schermo, del cinema mentre la gente si allontana perchè lo spettacolo è finito.

Le comiche: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le comiche, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Paolo Villaggio: Paolo; boss mafioso

Renato Pozzetto: Renato; boss mafioso

Enzo Cannavale: il sacerdote

Fabio Traversa: Mario, lo sposo

Alessandra Casella: Domitilla, la sposa

Sal Borgese: il benzinaio

Giovanni Cianfriglia: il camionista “manesco”

Renato D’Amore: il proprietario dell’albergo

Gian: Amilcare, il marito geloso

Tiziana Pini: la moglie di Amilcare

Ennio Antonelli: il pizzaiolo

Giampaolo Saccarola: lo scagnozzo dei due boss

Andrea Belfiore: la spogliarellista del night club

Streaming e tv

Dove vedere Le comiche in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.