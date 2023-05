Le avventure di Errol Flynn: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 28 maggio 2023, su Sky Cinema Uno va in onda il film Le avventure di Errol Flynn, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola d’avventura australiana del 2018 diretta da Russell Mulcahy ed è tratto dal libro “Beam Ends” di Erroll Flynn. Il film racconta la vita avventurosa del giovane Errol Flynn in Australia prima che diventasse un famoso attore di Hollywood. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Le avventure di Errol Flynn? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Prima di divenire una star internazionale, Errol Flynn vive in Australia. Lungi dalla figura leggendaria che passerà alla storia, è solo un avventuriero, un contrabbandiere d’oppio, un giocatore d’azzardo, un combattente di strada, un donnaiolo e cercatore d’oro. Sfidando cannibali e coccodrilli, persegue il sogno dell’oro nella giungla della Papua Nuova Guinea, dove con il suo gruppo cercherà nuova avventura, fortuna e speranza.

Le avventure di Errol Flynn: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Le avventure di Errol Flynn? Troviamo attori celebri comeThomas Cocquerel, Corey Large, William Moseley, Clive Standen, David Wenham, Dan Fogler, David Hennessey, Isabel Lucas, Callan Mulvey, Costas Mandylor, Grace Huang, Nathalie Kelley, Harry Paru MacKinnon, Benjamin J. Edwards, Ian Taatu, Derek Boyer, Myles Koroka, Nathan Jones, Melanie Zanetti, Ashlee Lollback, Vanessa Moltzen, Kate Betcher, Steve Nation, Bryan Probets, Raoul Craemer, Andy McPhee, Bronte Bailey, Kenny Low, Will Allen, Forbes Forbes-Johnson.

Streaming e tv