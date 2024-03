Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango e moglie di Pino ospite a Domenica In

Laura Valente è ospite oggi pomeriggio a Domenica In, da Mara Venier, per presentare il film tv “Folle d’amore”, in onda giovedì su Rai 1, che racconterà la vita e le opere della poetessa Alda Merini. Un appuntamento da non perdere che vedrà protagonista proprio la grande attrice. Laura Valente è inoltre la mamma di Angelina Mango, la cantante vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, e la moglie di Pino Mango, il popolare artista prematuramente scomparso. Ma chi è Laura Valente? Qual è la sua carriera e la vita privata? Il marito e i figli? Ecco tutte le informazioni.

Oltre che attrice, Laura Valente è una nota cantante. Il suo vero nome è Laura Bertolotti. Oltre a una solida carriera da solista, dal 1990 al 1998 è stata la voce femminile dei Matia Bazar, subentrando ad Antonella Ruggiero. Dal 1983 è stata compagna di Giuseppe (Pino) Mango, con cui è rimasta fino al giorno della morte dell’artista, sopraggiunta all’improvviso l’8 dicembre 2014 per un infarto mentre si esibiva a Policoro. Non è un caso, quindi, se nelle vene di Angelina Mango scorre il sangue dell’arte, soprattutto musicale. Oltre ad Angelina, Laura Valente ha avuto un altro figlio: Filippo (1995).

Ma conosciamo meglio Laura Valente, la madre di Angelina Mango. Dopo aver imparato a suonare la chitarra e aver vinto nel 1981 assieme ad una sua amica di nome Silvia Meazza il Concorso nazionale per cantautrici tenutosi a Castellana Grotte (BA) con una canzone dal titolo “Storia di un drogato”, inizia ufficialmente la sua carriera come cantante partecipando a varie incisioni al fianco di altri artisti e proponendosi come corista ad alcune case discografiche dell’hinterland milanese.

Tra i primi che si accorgono di Laura, c’è Gianni Bella che, nell’album G.B. 2 (1984), realizzato con l’amico Mogol, le fa duettare l’intensa Disagio e Sudafricana. Proprio con quest’ultimo brano la Valente si fa notare dalla critica e dall’ambiente discografico. Nel 1984 firma un contratto discografico con la Fonit Cetra. Pino Mango, che la conobbe nel 1983, colpito dalla sua duttilità vocale, la sceglie come corista per i suoi brani La massa indistinguibile e Mr. Noi, contenuti nell’album Australia. L’anno successivo, Laura incide il suo primo 45 giri, prodotto da Alberto Salerno, contenente Tempo di Blues ed il brano Isole nella corrente sul Lato B.