Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango: la madre della cantante in gara a Sanremo 2024

Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? La mamma dell’artista è una cantante. Il suo vero nome è Laura Bertolotti. Oltre a una solida carriera da solista, dal 1990 al 1998 è stata la voce femminile dei Matia Bazar, subentrando ad Antonella Ruggiero. Dal 1983 è stata compagna di Giuseppe (Pino) Mango, con cui è rimasta fino al giorno della morte dell’artista, sopraggiunta all’improvviso l’8 dicembre 2014 per un infarto mentre si esibiva a Policoro. Non è un caso, quindi, se nelle vene di Angelina Mango scorre il sangue dell’arte, soprattutto musicale. Oltre ad Angelina, Laura Valente ha avuto un altro figlio: Filippo (1995).

Ma conosciamo meglio Laura Valente, la madre di Angelina Mango. Dopo aver imparato a suonare la chitarra e aver vinto nel 1981 assieme ad una sua amica di nome Silvia Meazza il Concorso nazionale per cantautrici tenutosi a Castellana Grotte (BA) con una canzone dal titolo “Storia di un drogato”, inizia ufficialmente la sua carriera come cantante partecipando a varie incisioni al fianco di altri artisti e proponendosi come corista ad alcune case discografiche dell’hinterland milanese.

Tra i primi che si accorgono di Laura, c’è Gianni Bella che, nell’album G.B. 2 (1984), realizzato con l’amico Mogol, le fa duettare l’intensa Disagio e Sudafricana. Proprio con quest’ultimo brano la Valente si fa notare dalla critica e dall’ambiente discografico. Nel 1984 firma un contratto discografico con la Fonit Cetra. Pino Mango, che la conobbe nel 1983, colpito dalla sua duttilità vocale, la sceglie come corista per i suoi brani La massa indistinguibile e Mr. Noi, contenuti nell’album Australia. L’anno successivo, Laura incide il suo primo 45 giri, prodotto da Alberto Salerno, contenente Tempo di Blues ed il brano Isole nella corrente sul Lato B.

Il brano Isole nella corrente, viene scelto come anteprima e promozione dell’album, che da lì a poco sarebbe uscito, e presentato in alcune trasmissioni televisive tra cui a “Cantamare 1985”, nella tappa di Cefalù. Sempre nello stesso anno, arriva sul mercato discografico il suo primo album, con la produzione di Alberto Salerno, Tempo di Blues, con musiche di Mango, arrangiamenti di Mauro Paoluzzi e testi dello stesso Salerno.

Nel 1989 Antonella Ruggiero lascia definitivamente il gruppo dei Matia Bazar, che, rimasto senza cantante, indirizza la sua attenzione su Laura Valente, la mamma di Angelina Mango (in gara al Festival di Sanremo 2024), che un anno dopo entrerà a far parte del complesso. Il nome di Laura come nuova cantante fu suggerito dallo storico tastierista della band, Piero Cassano.