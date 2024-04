Chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo ospite a Domenica In. Figli

Chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo e madre dei figli dell’attore ospite oggi a Domenica In? L’attore è ospite di Mara Venier per presentare la nuova fiction di Rai 1, Il clandestino, in onda su Rai 1 da domani sera. I due fanno coppia da tantissimi anni. Nel 2000 hanno deciso di pronunciare il loro si durante una privata ed intima cerimonia di matrimonio. Dal loro amore sono nati due figli: Francesco e Anita. La moglie di Edoardo Leo è una cantante e musicista conosciuta con il nome di La Elle. I due hanno anche lavorato insieme condividendo il set del film “Buongiorno papà” dove la donna si è occupata della scrittura del brano “Fare a meno di te”, colonna sonora del film poi candidata ai David di Donatello 2013 come Migliore canzone originale.

Non solo, la Marafioti può vantare diverse collaborazioni nel mondo dello spettacolo e della televisione come il programma “Tira e molla” di Paolo Bonolis dove ha lavorato come ballerina. La musica è però la sua più grande passione. Laura Marafioti ha debuttato nel mondo della musica nel 2008 con il nome d’arte di La Elle con il singolo “Francesco”, canzone scritta da Daniele Silvestri, che ha voluto dedicare alla nascita del primo figlio. Il video del brano è stato diretto dal marito Edoardo Leo.

La Marafioti, moglie di Edoardo Leo, ha collaborato anche con Antonello Venditti. La coppia è molto discreta e riservata e in rarissime occasioni hanno parlato della loro famiglia e del loro amore restando ben lontani dal gossip e dal clamore mediatico. “Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori – ha raccontato Edoardo Leo -. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori”.