Chi è Laura Gabrielli, la moglie di Massimiliano Ossini ospite a Domenica In

Chi è Laura Gabrielli, la moglie di Massimiliano Ossini ospite a Domenica In? La compagna del conduttore tv è di origine marchigiane, è nata infatti ad Ascoli Piceno nel 1973. Dopo un percorso di studi mirato e tanta pratica oggi di lavoro fa l’imprenditrice per il gruppo Gabrielli di cui è Vicepresidente dal 2015. L’azienda di famiglia per cui lavora si occupa di distribuzione alimentare. Massimiliano Ossini e la moglie si sono conosciuti da giovanissimi. Lui aveva 23 anni quando l’ha conosciuta, ed è stato un colpo di fulmine.

Nel corso della sua vita Laura Gabrielli ha dovuto affrontare una brutta malattia che ha messo in apprensione la sua famiglia: ha avuto infatti un tumore alla tiroide. La donne decise di non interrompere la gravidanza e, fortunatamente, riuscì a sconfiggere il tumore salvando così la vita sua e del bebè in arrivo: nacque così Giovanni, il terzogenito della coppia dopo le prime due figlie Carlotta e Melissa.

Abbiamo visto chi è la moglie di Massimiliano Ossini, ma cosa sappiamo sul conduttore ospite a Domenica In nella puntata del 21 maggio 2023? Massimiliano Ossini (Napoli, 22 dicembre 1978) è un conduttore televisivo, scrittore ed ex modello. Conseguita la maturità scientifica nel 1997, si è poi laureato in scienze della comunicazione a Milano. Poco dopo inizia a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 2000 fa il suo debutto da attore entrando nel cast della commedia teatrale con Cyrano de Bergerac.

La sua popolarità arriva come conduttore del canale satellitare per ragazzi Disney Channel. Dal 2003 al 2006 Massimiliano Ossini conduce le tre ultime edizioni di Disney Club su Rai 2. Nel 2005 si occupa dei servizi in esterno di Random, magazine di Rai 2, e partecipa come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, risultandone vincitore. Da qui la sua carriere prende slancio. Al momento Massimiliano Ossini conduce Uno Mattina su Rai 1.