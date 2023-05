Laura Freddi e i problemi economici: “Mi sono bruciata tutti i soldi”

Nel corso della sua vita Laura Freddi, ospite a Oggi è un altro giorno, ha dovuto fare i conti con dei problemi economici. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera. I problemi che ha dovuto affrontare sono nati da un periodo di lontananza dal piccolo schermo e “per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste”, ha dichiarato la Freddi.

“Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare – ha aggiunto – e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando”. Per fortuna è poi arrivata la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che le ha consentito di risollevarsi economicamente: è infatti arrivata in finale, dove si è poi classificata al quinto posto. Ora fortunatamente la carriera della presentatrice è ripartita e con lei è tornata la serenità che forse, in quel periodo, ha perso.