L’assistente della star: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 8 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’assistente della star (The High Note), film del 2020 diretto da Nisha Ganatra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maggie è l’assistente personale di Grace Davis, superstar californiana della musica e performer di grandissimo successo, che, però, da una decina di anni, non pubblica nulla di nuovo. Maggie è cresciuta in mezzo alla musica, e nel mito di Grace, e svolge il suo lavoro con dedizione, ma ha anche un sogno nel cassetto: fare la producer. Quando incontra David, giovane e talentuoso musicista alle prime armi, intravede l’occasione di realizzare il suo sogno e passa le notti con lui nello studio di registrazione, fino al punto in cui il perseguimento della sua passione e l’impegno preso con Grace appaiono difficilmente conciliabili.

L’assistente della star: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’assistente della star, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dakota Johnson: Margaret “Maggie” Sherwoode

Tracee Ellis Ross: Grace Davis

Kelvin Harrison Jr.: David Cliff

Zoë Chao: Katie

Ice Cube: Jack Robertson

June Diane Raphael: Gail

Deniz Akdeniz: Spencer Cliff

Bill Pullman: Max

Eddie Izzard: Dan Deakins

Diplo: Richie Williams

Streaming e tv

Dove vedere L’assistente della star in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati, SkyGo.

