L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat, film del 2022 diretto da John Madden basato sul libro di Ben Macintyre sull’operazione Mincemeat durante la seconda guerra mondiale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1943, in piena seconda guerra mondiale, l’intelligence del Regno Unito è in fermento: Winston Churchill ha organizzato uno sbarco delle forze alleate in Sicilia, ma c’è il timore che tale regione sia considerata un obiettivo troppo ovvio dai nazisti. Per evitare ingenti perdite militari, occorre depistare i tedeschi e convincerli che il reale obiettivo dello sbarco sia la Grecia: il Comitato Venti incarica dell’operazione il capitano Ewen Montagu e il tenente Charles Cholmondeley. I due uomini sono molto diversi: Montagu, un ex avvocato di origine ebraica, ha inviato la sua famiglia in America per salvarla da un’eventuale invasione nazista; Cholmondeley è invece un rancoroso scapolo che vive con l’anziana madre, la quale attende invano la restituzione del corpo del suo primogenito morto sul campo a Chittagong, nel Bengala. Entrambi concordano però che tutte le proposte di depistaggio avanzate dal Comitato siano banali, e iniziano a progettarne una propria.

Cholmondeley organizza un piano molto complesso: propone di far andare alla deriva il cadavere di un finto soldato dei Royal Marines con addosso alcuni documenti che inducano i nazisti a credere che sia in corso un’operazione diretta in Grecia. L’ammiraglio Godfrey boccia la proposta, ma grazie alle insistenze di Montagu il piano va in porto: dell’Operazione Mincemeat, come viene ribattezzata, si occuperanno i due militari assieme a Hester Leggett, fedele segretaria di Montagu, e al futuro scrittore Ian Fleming (uno dei suoi racconti è la fonte d’ispirazione primaria del piano).

Montagu e Cholmondeley ottengono il corpo di Glyndwr Michael, un vagabondo suicidatosi pochi giorni prima. La squadra gli attribuisce la falsa identità del maggiore William Martin e studia per lui una dettagliatissima biografia fasulla, allo scopo di rendere il personaggio credibile agli occhi dei nazisti. Nel cercare una donna che impersoni la sua fidanzata, Cholmondeley si consulta con Jean Leslie, una segretaria vedova della quale lui è segretamente invaghito: la ragazza accetta di donare una sua fotografia per tale scopo, a patto di entrare a far parte della squadra: insieme a Hester e Montagu, ella si occuperà di aggiungere dettagli alla storia d’amore tra il finto maggiore e la sua inesistente fidanzata “Pam”.

L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat: il cast del film

Abbiamo visto la trama di L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Colin Firth: Ewen Montagu

Matthew Macfadyen: Charles Cholmondeley

Kelly Macdonald: Jean Leslie

Penelope Wilton: Hester Leggett

Johnny Flynn: Ian Fleming

Jason Isaacs: ammiraglio John Godfrey

Mark Gatiss: Ivor Montagu

Hattie Morahan: Iris Montagu

Mark Bonnar: Jock Horsfall

Paul Ritter: Bentley Purchase

Alex Jennings: John Masterman

Simon Russell Beale: Winston Churchill

James Fleet: Charles Fraser-Smith

Nicholas Rowe: capitano David Ainsworth

Will Keen: Salvador Gomez-Beare

Charlotte Hamblin: Patricia Trehearne

Lorne MacFadyen: sergente Roger Dearborn e Glyndwr Michael

Rufus Wright: tenente Bill Jewell

Jonjo O’Neill: Teddy

Ruby Bentall: Connie Bukes

Ellie Haddington: Hilda Georgina Cholmondeley

Streaming e tv

Dove vedere L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 dicembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.