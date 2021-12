L’anno che verrà, il cast del Capodanno 2022 su Rai 1: ospiti e cantanti

Chi sono i cantanti e gli ospiti che formano il cast de L’anno che verrà 2022? Il tradizionale appuntamento di Capodanno su Rai 1 è condotto nuovamente da Amadeus. Appuntamento in diretta dalle acciaierie di Terni, in Umbria, dalle ore 21 di oggi – venerdì 31 dicembre 2021 – con Amadeus e tanti ospiti per dare il benvenuto al 2022, che speriamo sia l’anno della rinascita. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa del Capodanno di Rai 1, trasmessa anche in HD sul Canale 501, da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, oltre che per i nostri connazionali all’estero su Rai Italia. Di seguito il cast completo de L’anno che verrà 2022 su Rai 1, con gli ospiti e i cantanti.

Cast: cantanti e ospiti

Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus avrà un cast d’eccezione, messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul palco allestito alle acciaierie di Terni saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends. Salta a causa del Covid la presenza di Gigi D’Alessio.

Tutti gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato che, grazie alla regia di Stefano Mignucci e di un vivace corpo di ballo, renderanno ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. Inoltre al fianco di Amadeus ci saranno le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli, umbra doc, con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia. Appuntamento su Rai 1 questa sera, 31 dicembre 2021, dalle 21 con L’anno che verrà 2022.