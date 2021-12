L’anno che verrà 2022: la location del Capodanno di Rai 1. Qual è, dove si trova, Terni

Qual è la location de L’anno che verrà, il tradizionale show di Capodanno su Rai 1 condotto da Amadeus? Ve lo diciamo subito: si tratta di Terni, nel cuore dell’Umbria. In particolare lo show si svolgerà alle acciaierie, simbolo del lavoro e della ripartenza. Dall’Umbria, cuore verde dell’Italia, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre confine per la sua bellezza. Il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria. Così Terni, con il suo paesaggio straordinario circondato da boschi, borghi e da posti unici al mondo come la Cascata delle Marmore, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.

Alla conduzione anche stavolta a L’anno che verrà troviamo Amadeus, con le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli, umbra doc, con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia.

Cast: ospiti e cantanti

Abbiamo visto la location dove si svolge L’anno che verrà 2022, ma qual è il cast? Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus avrà un cast d’eccezione, con tanti ospiti e cantanti amati dal pubblico. Sul palco allestito alle acciaierie di Terni saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends. Salta a causa del Covid la presenza di Gigi D’Alessio.