A che ora inizia L’anno che verrà 2022: l’orario su Rai 1. Quanto dura e quando finisce

A che ora inizia L’anno che verrà, lo show per il Capodanno 2022 di Rai 1? Appuntamento questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, a partire dalle ore 21. Tanti gli ospiti e i cantanti che saliranno sul palco delle acciaierie di Terni, in Umbria, per l’evento di Capodanno condotto da Amadeus. L’anno che verrà 2022 inizierà dunque a partire dalle 21, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.

Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus avrà un cast d’eccezione, messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul palco allestito alle acciaierie di Terni saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends. Salta a causa del Covid la presenza di Gigi D’Alessio.

Durata e quando finisce

Quanto dura (durata) L’anno che verrà 2022? Oltre quattro ore di grande musica e divertimento in diretta su Rai 1 dalle acciaierie di Terni, con la conduzione di Amadeus. Lo show infatti inizia alle 21 del 31 dicembre 2021 per concludersi alle ore 2 circa, in modo da dare il benvenuto al 2022.

Streaming e tv

Dove vedere L’anno che verrà 2022? Appuntamento su Rai 1 questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, dalle ore 21. Alla conduzione Amadeus da Terni. Appuntamento al tasto 1 del digitale terrestre, in HD al canale 501. Sarà possibile seguire lo show di Capodanno anche su Rai Radio1 e in streaming su Rai Play. Gli italiani all’estero potranno collegarsi su Rai Italia.