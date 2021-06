L’amore non divorzia mai: la trama del film su Rai 1

Questa sera, martedì 29 giugno 2021, su Rai 1 in prima visione dalle 21.25 va in onda il film L’amore non divorzia mai: una commedia romantica del 2015 di Neill Fearnley, con protagonisti Jill Wagner, Colin Egglesfield, Daniel Bacon, Bill Dow. Ma qual è la trama del film? Di cosa parla? Ecco tutte le informazioni ne dettaglio.

Trama: di cosa parla

L’amore non divorzia mai, il film diretto da Neill Fearnley, segue la storia di due giovani alle prese con i loro sentimenti passati mai dimenticati. Annie (Jill Wagner) e Ben (Colin Egglesfield), 18 anni lei e 19 lui, vivono in una piccola cittadina nelle campagne dello Iowa. Follemente innamorati, decidono di mettere in atto un piano per fuggire dal paese e sposarsi in gran segreto, ma quando il padre di Annie scopre cosa hanno fatto, li costringe ad annullare il matrimonio. Disperato, Ben parte per New York, mentre mentre Annie resta in Iowa per aiutare la sua famiglia.

Passano 15 anni e i due, che nel frattempo si sono rifatti una vita e sono entrambi prossimi alle nozze, scoprono che quel tanto sofferto annullamento in realtà non è mai stato finalizzato. Determinata a rendere legale il divorzio prima del matrimonio con Joe (Michael Karl Richards), Annie parte per New York e raggiunge Ben, ma l’incontro con il suo primo amore risveglia in lei sentimenti che credeva di aver sepolto per sempre. Quando la scintilla si riaccende nei loro cuori, Ben e Annie dovranno decidere se andare avanti con le rispettive vite o se invece dare al loro amore una seconda possibilità.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di L’amore non divorzia mai, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.