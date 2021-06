L’amore non divorzia mai: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

L’amore non divorzia mai è la commedia in onda questa sera, martedì 29 giugno 2021, in prima visione su Rai 1 dalle 21.25. Si tratta di un film brillante del 2015 diretto da Neill Fearnley, con Jill Wagner, Colin Egglesfield, Daniel Bacon e Bill Dow. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming L’amore non divorzia mai? Scopriamolo insieme.

Trama

Appena maggiorenni, Ben ed Annie si sposano in segreto, ma il padre di Annie fa annullare il matrimonio. Dopo 15 anni, Ben e Annie si sono ormai persi di vista ed entrambi stanno per convolare a nuove nozze, ma per un errore di procedura scoprono che il loro matrimonio giovanile non è mai stato annullato e, di fatto, risultano ancora marito e moglie.

L’amore non divorzia mai: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo? Gli attori principali di questa commedia del 2015, in prima visione su Rai 1, sono Jill Wagner, Colin Egglesfield, Rachel Hayward, Daniel Bacon e Bill Dow. Ecco gli attori del cast di L’amore non divorzia mai e i rispettivi personaggi interpretati.

Jill Wagner: Annie Hancock

Colin Egglesfield: Ben Lawson

Rachel Hayward: Jessica V

Ken Tremblett: Hal Hancock

Michael Karl Richards: Joe

Bill Dow: Hector

Matty Finochio: Tony McAllister

Tasya Teles: Giovanna Jorgensen

Marilyn Norry: Tracy

Trailer

Di seguito il trailer del film.

