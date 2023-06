L’amica geniale streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della prima stagione

Dove vedere in diretta tv e in streaming L’amica geniale? Appuntamento su Rai 3 in replica il 17 giugno 2023 con la terza puntata alle ore 21.30. Si tratta della prima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. In autunno su Rai 1 arriverà poi il nuovo capitolo de L’amica geniale dal titolo Storia della Bambina Perduta. Di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming.

In tv

L’amica geniale viene proposta in replica su Rai 3 in prima serata ogni sabato dal 3 giugno con la prima stagione. A seguire verranno riproposte anche la seconda e la terza. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, 103 di Sky.

L’amica geniale streaming

Potete seguire la serie in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand su Rai Play. Ogni stagione è composta da otto episodi.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3 a cominciare dal 3 giugno 2023 in prima serata. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.