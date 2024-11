L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: la trama della quarta e ultima stagione

L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta è la quarta e ultima stagione della serie tratta dai best seller di Elena Ferrante in onda in prima visione su Rai 1 in cinque puntate dall’11 novembre 2024. Una serie HBO-Rai Fiction, diretta da Laura Bispuri e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Vediamo insieme dove eravamo rimasti e la trama de L’Amica Geniale 4.

Dove eravamo rimasti

Nella scorsa stagione, i due mondi di Lila e Lenù hanno cominciato a presentare differenze sempre più significative. Mentre Elena, sposatasi con l’intellettuale Pietro Airota, ha cominciato a distinguersi come scrittrice e a vivere una vita borghese a Firenze, Lila è rimasta sola dopo il divorzio. Ha cominciato a lavorare in fabbrica, tra molestie, turni di lavoro duri e salari ridotti, dividendo il tetto con l’amico Enzo e il figlio Gennaro.

Ma a rivoluzionare la storia sono state soprattutto le ultime immagini, che hanno mostrato il ritorno del grande amore di Elena, Nino. Ospite a casa Airota, il giovane studioso ha esercitato tutto il suo fascino su Lenù – il cui matrimonio era già in crisi – e in poco tempo ha riacceso la sua sopita passione. Dopo una serie di appuntamenti furtivi che hanno messo in pericolo entrambe le loro situazioni famigliari, i due si sono infatti convinti di scappare insieme. Ci hanno lasciato così i vecchi membri del cast, con una scena memorabile in cui Elena e Nino salgono in un aereo diretto in Francia per vivere senza più obblighi il loro amore, quanto basta per staccarsi un po’ dalla realtà. L’Elena di Margherita Mazzucco è divenuta quella di Alba Rohrwacher guardandosi allo specchio – no, non a caso.

Trama L’amica geniale 4

Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia. Intanto, la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.