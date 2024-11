L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta e ultima stagione della serie. Trama, cast, attori, attrici, dove eravamo rimasti, libro, location, regista, quante puntate, episodi, personaggi, streaming, location, Rai 1

Inizia l’11 novembre su Rai 1 L’Amica Geniale – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie di grande successa tratta dai libri di Elena Ferrante. La serie è composta da dieci episodi, suddivisi in cinque prime serate, diretta da Laura Bispuri e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La serie è tratta dal romanzo best seller “Storia della bambina perduta”. In questa stagione Elena, appena rientrata a Napoli, scoprirà tramite l’amica Lila che Nino vive ancora con sua moglie. Difatti, Elena pur tentennando molto, alla fine deciderà di rientrare a Napoli insieme alle sue figlie, per iniziare una nuova vita insieme al suo amore. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla serie.

Trama

Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia. Intanto, la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.

Dove eravamo rimasti

Nella scorsa stagione, i due mondi di Lila e Lenù hanno cominciato a presentare differenze sempre più significative. Mentre Elena, sposatasi con l’intellettuale Pietro Airota, ha cominciato a distinguersi come scrittrice e a vivere una vita borghese a Firenze, Lila è rimasta sola dopo il divorzio. Ha cominciato a lavorare in fabbrica, tra molestie, turni di lavoro duri e salari ridotti, dividendo il tetto con l’amico Enzo e il figlio Gennaro.

Ma a rivoluzionare la storia sono state soprattutto le ultime immagini, che hanno mostrato il ritorno del grande amore di Elena, Nino. Ospite a casa Airota, il giovane studioso ha esercitato tutto il suo fascino su Lenù – il cui matrimonio era già in crisi – e in poco tempo ha riacceso la sua sopita passione. Dopo una serie di appuntamenti furtivi che hanno messo in pericolo entrambe le loro situazioni famigliari, i due si sono infatti convinti di scappare insieme. Ci hanno lasciato così i vecchi membri del cast, con una scena memorabile in cui Elena e Nino salgono in un aereo diretto in Francia per vivere senza più obblighi il loro amore, quanto basta per staccarsi un po’ dalla realtà.

L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: il cast

Oltre alle protagoniste “cresciute”, Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila), a completare il cast sono Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota). La regia è di Laura Bispuri. A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.

Cosa succede alle protagoniste

L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta vede come protagoniste Lina “Lila” (Irene Maiorino) e Elena “Lenù” (Alba Rohrwacher) da adulte. Le due bambine sono ormai cresciute, e hanno alle spalle entrambe una vita ricca di tante scoperte, di parecchi avvenimenti, di non poche cadute ma anche di tantissime rinascite. Entrambe hanno lottato strenuamente per riuscire ad andarsene dal rione in cui sono nate, un vero e proprio ghetto che loro considerano una prigione di conformismo, violenza e anche di legami familiari tossici che spesso risultano praticamente impossibili da recidere.

Ed è così che Elena è riuscita ad affermarsi, diventando una scrittrice famosissima. Ha lasciato Napoli, si è sposata, poi si è separata. Ha due figlie e ora si ritrova in un momento della propria vita in cui decide di tornare a casa, nella sua città natale, quella Napoli in cui farà ritorno per amore. Elena torna sui propri passi per inseguire un amore giovanile che bussa di nuovo alla sua porta, facendo capolino nella sua nuova vita.

Lila, al contrario della sua amica Elena, è rimasta a vivere a Napoli. Qui è invischiata nei rapporti familiari e camorristici, tuttavia riesce a crearsi una carriera da imprenditrice informatica. Inoltre continua a esercitare il suo ruolo di leader del rione, una leader nascosta ma molto sentita, cosa che la porterà a scontrarsi con i potenti fratelli Solara, qui interpretati da Edoardo Pesce e Lino Musella. Sia Lila sia Elena dovranno fare i conti con le tante prove che la vita pone loro davanti. Avranno ancora modo di scoprire in se stesse – e anche nell’altra – nuovi aspetti della vita e delle personalità di ciascuna. Oltre a doversi confrontare con la loro storia di amicizia, il loro legame si ritroverà anche a dover fare i conti anche con la storia d’Italia e del mondo che nel frattempo si srotola sullo sfondo, facendo non soltanto da scenario ma diventando esso stesso un vero e proprio co-protagonista.

L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta? In tutto sono previsti cinque appuntamenti in tv su Rai 1 in prima visione e in prima serata dalle 21.30 a partire dall’11 novembre 2024. Si tratta in tutto di dieci episodi, divisi con la messa in onda di due a puntata. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 11 novembre 2024

Seconda puntata: 18 novembre 2024

Terza puntata: 25 novembre 2024

Quarta puntata: 2 dicembre 2024

Quinta puntata: 9 dicembre 2024

Location

Napoli è come sempre protagonista delle riprese de L’amica geniale, anche in quest’ultima stagione. In particolare vedremo le splendide location come la collina di Posillipo, in via Petrarca, e luoghi ricorrenti del centro storico della città come piazza del Plebiscito e piazza Mercato, il lungomare Francesco Caracciolo, piazza Dante, largo San Marcellino, nel cuore dei Decumani, dove ha sede l’università Federico II. Inoltre, le riprese si sono svolte anche a Caserta, in un tratto di corso Trieste che comprende piazza Dante e le zone limitrofe alla Reggia, ma anche Torino e Firenze.

Streaming e tv

Dove vedere L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta? La quarta e ultima stagione della serie va in onda in prima visione su Rai 1 per cinque puntate ogni lunedì dall’11 novembre 2024. Anche in streaming e on demand su Rai Play.