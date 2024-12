L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta, la fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, giunta all’ultima stagione. Una serie HBO-Rai Fiction, diretta da Laura Bispuri e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 con la quarta puntata della quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale. In tutto sono previste cinque prime serate, con due episodi a serata.

L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta streaming live

Se non siete a casa potete seguire gli episodi in diretta streaming o recuperarli on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita per pc, smartphone, smart tv e tablet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e in streaming L’amica geniale 4, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Si tratta in tutto di dieci episodi, divisi con la messa in onda di due a puntata. Ecco la programmazione completa: