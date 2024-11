L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta: il cast della quarta e ultima stagione. Attori, attrici e personaggi

Qual è il cast de L’amica Geniale 4? Torna la serie di grande successo internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante con la quarta e ultima stagione. Appuntamento in prima visione su Rai 1 dall’11 novembre 2024 alle ore 21.30. La serie è composta da cinque puntate, in onda ogni lunedì, fino al 9 dicembre. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Ma vediamo insieme il cast con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tratto dal quarto volume del bestseller di Elena Ferrante L’amica geniale, la serie Storia della bambina perduta è sceneggiata da Saverio Costanzo, Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. In onda su Rai 1 dall’11 novembre 2024, la serie sarà presentata in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma.

A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.

L’amica geniale – Storia della bambina perduta vede come protagoniste Lina “Lila” (Irene Maiorino) e Elena “Lenù” (Alba Rohrwacher) da adulte. Le due bambine sono ormai cresciute, e hanno alle spalle entrambe una vita ricca di tante scoperte, di parecchi avvenimenti, di non poche cadute ma anche di tantissime rinascite. Entrambe hanno lottato strenuamente per riuscire ad andarsene dal rione in cui sono nate, un vero e proprio ghetto che loro considerano una prigione di conformismo, violenza e anche di legami familiari tossici che spesso risultano praticamente impossibili da recidere.

Ed è così che Elena è riuscita ad affermarsi, diventando una scrittrice famosissima. Ha lasciato Napoli, si è sposata, poi si è separata. Ha due figlie e ora si ritrova in un momento della propria vita in cui decide di tornare a casa, nella sua città natale, quella Napoli in cui farà ritorno per amore. Elena torna sui propri passi per inseguire un amore giovanile che bussa di nuovo alla sua porta, facendo capolino nella sua nuova vita.

Ma veniamo agli attori del cast de L’amica geniale 4. Ricordiamo che a interpretare le due protagoniste sono Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila). Completano il cast Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota).