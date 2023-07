L’amica geniale 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica su Rai 3, 15 luglio

Questa sera, sabato 15 luglio 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la seconda puntata de L’amica geniale 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Nel primo episodio della seconda puntata de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, intitolato Scancellare, abbiamo visto il grande e bellissimo ritratto di Lila in abito da sposa venire esposto nel nuovo negozio di scarpe aperto da Stefano Carracci e dai Solara in centro. Stefano, che continua ad avere molti problemi con sua moglie, un bel giorno si è infatti presentato a casa di Elena per chiederle di accompagnarlo a prendere quella foto al fine di poterla esporre nel nuovo locale. In quella occasione Stefano si è confidato con Elena dei suoi problemi con Lila, nella speranza che l’amica potesse parlare con lei e convincerla a “comportarsi da moglie”. Nel frattempo Elena confessa al suo fidanzato Antonio di aver chiesto ai Solara il favore di evitargli la leva militare, ma lui reagisce infuriandosi e, al termine della discussione, decide di lasciare la ragazza.

Elena, che ha iniziato il nuovo anno scolastico, sta andando molto bene, tenendo fede al patto con Lila che, in una scommessa, aveva detto alla sua amica che se avesse perso non avrebbe potuto avere una media inferiore al’8. Mentre frequenta con successo il nuovo anno di liceo il suo rapporto con la professoressa Galiani si fa sempre più “intimo”, con la docente che crede molto in lei e nelle sue potenzialità. Invitata ad una festa proprio dalla Galiani, Elena andrà accompagnata da Lila, la quale però non si sentirà a suo agio e vorrà andare via all’improvviso. Quando salgono nella macchina di Stefano per tornare a casa, Lila riempirà di offese Elena, la professoressa, Nino Sarratore e tutti i compagni di classe della sua amica. Sempre in questo episodio Lila, rimasta incinta al termine della prima puntata, avrà un aborto spontaneo.

Nel secondo episodio de L’amica geniale, intitolato Il bacio, si è tenuto il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato e celebrato in tutta fretta visto che la ragazza è rimasta incinta. Lila, costretta a fare una cura “ricostituente” perché dopo l’aborto non è più riuscita a rimanere incinta, chiede a Elena di accompagnarla in villeggiatura. A quel punto Elena le domanda però di tornare a Ischia: la ragazza sa bene che lì troverà Nino Sarratore, sull’isola insieme al suo compagno di università Bruno Soccavo.

Giunte ad Ischia le tre ragazze, Lila, Elena e Pinuccia, iniziano a frequentare moltissimo Nino e Bruno: il gruppo di cinque amici diventa molto stretto, quasi inseparabile, tanto che sia Lila che Pinuccia mostreranno del fastidio nel momento in cui i rispettivi mariti giungeranno per una visita. Ad intensificarsi particolarmente sarà anche il rapporto tra Lila e Nino, cosa che porterà le due amiche ad allontanarsi. Ma la grave frattura ci sarà dopo la confessione di Lila al termine della puntata: lei e Nino, il ragazzo di cui Elena è innamorata, si sono baciati.

L’amica geniale 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale 2? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Vediamo la programmazione della seconda stagione de L’amica geniale.